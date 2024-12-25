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Белоголовый орлан официально стал национальной птицей США спустя 242 года

Белоголовый орлан официально стал национальной птицей США спустя 242 года

Киев  •  УНН

 • 4888 просмотра

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Джо Байден подписал закон, который предоставляет белоголовому орлану официальный статус национальной птицы США. Ранее в течение 242 лет этот символ существовал лишь неофициально, без юридического статуса.

«Белоголовый орлан» всегда считался символом США, однако фактически не имел „никакого статуса“, пока президент США Джо Байден не подписал во вторник, 12 декабря, соответствующий законопроект.

Передает УНН с ссылкой на Associated Press и NBC.

Детали

Белоголовый орлан, который находится в центре Большого герба Соединенных Штатов, наконец-то попал в кодекс США после того, как во вторник президент Джо Байден подписал соответствующий закон.

Согласно сообщениям американских СМИ, во вторник Байден подписал 50 законопроектов, один из которых был принят Конгрессом США этим летом, о предоставлении белоголовому орлану статуса, который определяет его, как официальную национальную птицу. 

Интересно:

Орел считался национальной птицей Соединенных Штатов в течение последних 242 лет. Но птица оказалась национальной «только по названию».

Некоторые из отцов-основателей - Бенджамин Франклин, Джон Адамс и Томас Джефферсон - имели задачу создать национальную печать, но просто не смогли прийти к согласию.

Наконец недавно, соответствующие люди и Конгресс начали продвигать законодательство, с намерением предоставить американскому орлу статус.

Справка

Житель Миннесоты Престон Кук давно надеялся, что орел появится в кодексе США, даже написал проект закона и отправил его законодателям.

Кук описывал себя как одержимого белоголовым орлом на протяжении всей жизни, и взял на себя обязательство добиваться изменений, когда узнал, что в США не существует официального статуса этой птицы. Он написал простой законодательный акт, который изменил бы кодекс, заявив, что «орлан-белохвост (Haliaeetus leucocephalus) является национальной птицей».

Сенатор Эми Клобучар (штат Миннесота) возглавила двухпартийную группу, которая вынесла этот законопроект на рассмотрение Сената в июле. На прошлой неделе законопроект был принят единогласно, а затем прошел через Палату представителей.

«Это исправление в истории, чтобы сделать вещи правильными и сделать их такими, какими они должны быть», - сказал Кук.

Напомним,

УНН сообщал, что президент США Байден утвердил оборонный бюджет на 895 млрд долларов, несмотря на некоторые противоречивые пункты. Документ вызвал беспокойство из-за ограничения президентских полномочий и запрета медицинской помощи трансгендерам.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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