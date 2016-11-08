Бельгийские следователи идентифицировали координатора терактов в Париже и Брюсселе

Бельгийские спецслужбы обнаружили, что 32-летний Усама Атар координировал теракты в Париже и Брюсселе, при этом он находился в Сирии в то время.

При этом, его начали подозревать еще в августе, и теперь подтверждено, что именно он координировал действия террористов в Франции и Бельгии.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан" (где около 100 человек были захвачены в заложники). В результате терактов 130 человек погибли, более 350 человек были ранены.

Кроме того, 22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия терактов, унесшая жизни 31 человека и ранила около 270 человек.