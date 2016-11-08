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15 марта, 19:03 • 112058 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157560 просмотра

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15 марта, 13:22 • 132364 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104015 просмотра

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Бельгийские следователи идентифицировали координатора терактов в Париже и Брюсселе

Бельгийские следователи идентифицировали координатора терактов в Париже и Брюсселе

Киев • УНН

 • 9458 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бельгийские следователи считают, что теракты в Париже и Брюсселе координировал бельгийский джихадист Усама Атар, известный под псевдонимом "Абу Ахмад", который на время терактов находился в Сирии, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Бельгийские спецслужбы обнаружили, что 32-летний Усама Атар координировал теракты в Париже и Брюсселе, при этом он находился в Сирии в то время.

При этом, его начали подозревать еще в августе, и теперь подтверждено, что именно он координировал действия террористов в Франции и Бельгии.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан" (где около 100 человек были захвачены в заложники). В результате терактов 130 человек погибли, более 350 человек были ранены.

Кроме того, 22 марта 2016 года в Брюсселе произошла серия терактов, унесшая жизни 31 человека и ранила около 270 человек.

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