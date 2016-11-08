Бельгійські слідчі ідентифікували координатора терактів у Парижі та Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Бельгійські слідчі вважають, що теракти у Парижі та Брюсселі координував бельгійський джихадист Усама Атар, відомий під псевдонімом "Абу Ахмад", який на час терактів перебував у Сирії, передає УНН з посиланням на Le Monde.
Бельгійські спецслужби виявили, що 32-річний Усама Атар координував теракти в Парижі та Брюсселі, при цьому він знаходився у Сирії на той час.
При цьому, його почали підозрювати ще в серпні, і наразі підтверджено, що саме він координував дії терористів в Франції та Бельгії.
Нагадаємо, 13 листопада 2015 року у Парижі майже одночасно були скоєні кілька атак: вибухи біля стадіону “Стад де Франс” в Сен-Дені, розстріл відвідувачів кількох ресторанів, а також бійня в концертному залі “Батаклан” (де близько 100 осіб були захоплені в заручники). Внаслідок терактів 130 осіб загинули, понад 350 людей були поранені.
Окрім того, 22 березня 2016 року в Брюсселі сталася серія терактів, яка забрала життя 31 особи і поранила близько 270 людей.