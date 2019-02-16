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7 марта, 15:45 • 126170 просмотра

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Бельгийская теннисистка Мартинес победила на турнире WTA в Дохе

Бельгийская теннисистка Мартинес победила на турнире WTA в Дохе

Киев  •  УНН

 • 11344 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. В финале бельгийка Элиса Мартинес обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WTA.

Бельгийка Элиса Мартинес стала победительницей турнира WTA в Дохе (Катар). В финале Мартинес обыграла румынку Симону Халеп в трех сетах 3:6, 6:4, 6:3. 

Бельгийка Мартинес, что занимает двадцать первое место в мировом рейтинге, проиграла первый сет и уступила 0:2 на старте второго. Однако, она сумела переломить ход встречи и впервые вышла вперед при счете 4:4 во второй партии. В заключительном сете уже Халеп все время догоняла, но Мартинес довела матч до победы.

Победа стала для Мартинес первой в истории ее противостояние с Халеп. К этому Халеп дважды в течение 2018 года обыграла Элису.

Мартинес выиграла пятый турнир в карьере и первый турнир престижного уровня Premier.

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Напомним, что на турнире в Дохе Халеп обыграла украинских теннисисток Лесю Цуренко и Элину Свитолину.

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