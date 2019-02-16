Бельгійська тенісистка Мертенс перемогла на турнірі WTA в Досі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У фіналі бельгійка Еліса Мертенс обіграла екс-першу ракетку світу Сімону Халеп. Про це повідомляє УНН із посиланням на WTA.
Бельгійка Еліса Мертенс стала переможницею турніру WTA в Досі (Катар). У фіналі Мертенс обіграла румунку Сімону Халеп в трьох сетах 3:6, 6:4, 6:3.
Бельгійка Мертенс, що займає 21-е місце в світовому рейтингу, програла перший сет і поступалася 0:2 на старті другого. Однак, вона зуміла переломити хід зустрічі і вперше вийшла вперед за рахунку 4:4 у другій партії. У заключному сеті вже Халеп увесь час наздоганяла, але Мертенс довела матч до перемоги.
Перемога стала для Мертенс першою в історії її протистояння з Халеп. До цього Халеп двічі протягом 2018 року обіграла Елісу.
Мертенс виграла п’ятий турнір в кар’єрі і перший турнір престижного рівня Premier.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Халеп прокоментувала гру Світоліни у півфіналі турніру в Досі
Нагадаємо, що на турнірі в Досі Халеп обіграла українських тенісисток Лесю Цуренко і Еліну Світоліну.