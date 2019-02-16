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Халеп прокоментувала гру Світоліни у півфіналі турніру в Досі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Лідер посіву турніру "Прем'єр" у Досі (Катар) румунка Сімона Халеп прокоментувала перемогу у півфіналі над українкою Еліною Світоліною, повідомляє УНН з посиланням на WTA.

“Світоліна грала приголомшливо. Дуже добре рухалася і сильно била по м’ячу. Вона не давала нудьгувати. Загалом, думаю, ми показали дуже високий рівень тенісу, і я дійсно пишаюся, що змогла виграти матч”, — відзначила румунка.

Халеп також розповіла рецепт успіху досягнутого в матчі з українкою.

“Я ризикувала і не боялася імпровізувати, і це стало ключем до перемоги. Неможливо повернутися в гру, якщо ти фізично не готова, але і діяти з розумом на корті не менш важливо. Сьогодні я була сильнішою, у Світоліної завжди непросто виграти матч”, — підсумувала екс-перша ракетка світу.

Нагадаємо, що Світоліна вела з брейком в рахунку у заключній партії, але не втримала переваги і зазнала фіаско.

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