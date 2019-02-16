Халеп прокомментировала игру Свитолины в полуфинале турнира в Дохе

"Свитолина играла потрясающе. Очень хорошо двигалась и сильно била по мячу. Она не давала скучать. В общем, думаю, мы показали очень высокий уровень тенниса, и я действительно горжусь, что смогла выиграть матч", - отметила румынка.

Халеп также рассказала рецепт успеха достигнутого в матче с украинкой.

"Я рисковала и не боялась импровизировать, и это стало ключом к победе. Невозможно вернуться в игру, если ты физически не готова, но и действовать с умом на корте не менее важно. Сегодня я была сильнее, у Свитолины всегда непросто выиграть матч", - подытожила экс-первая ракетка мира.

Напомним, что Свитолина вела с брейком в счете в заключительной партии, но не удержала преимущества и потерпела фиаско.