Тенісистка Світоліна не пробилася до фіналу турніру в Катарі

Тенісистки демонстрували теніс високого ґатунку та радували уболівальників затяжними розіграшами, проте брейк в середині партії та подвійна помилка Світоліної на подачі в 9-му геймі призвели до виграшу румунки 6:3.

Починаючи з другого сету Світоліна ще покращила якість своєї гри та святкувала успіх у другій партії 6:3, і вигравала у вирішальній 4:2, проте екс-перша ракетка світу взяла чотири гейми поспіль та схилила чашу ваг на свою користь 6:3, 3:6, 6:4. Матч тривав 2 години та 9 хвилин.

Відзначимо, опонентка румунки стане відома пізніше, в матчі Кербер та Мертенс.

Раніше УНН повідомляв, що на кортах катарської Дохи відбувся поєдинок 1/4 фіналу турніру WTA Premier за участі українки Еліни Світоліної та тенісистки з другої сотні рейтингу WTA - чешки Кароліни Мухової.

Нагадаємо, Світоліна перемогла Остапенко вперше у кар'єрі.