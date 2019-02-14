Турнір у Досі: Світоліна вперше в кар'єрі перемогла Остапенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна провела гру другого кола основної сітки турніру “Прем’єр” у Досі проти 22 ракетки світу латвійки Олени Остапенко, передає кореспондент УНН.
Старт зустрічі пройшов на користь нашої землячки, яка взяла гейм на подачі латвійки, а також зуміла відігратися з трьох брейк-пойнтів Остапенко — 3:0. В середині гейму Остапенко вдалося зрівняти рахунок (4:4), але кінцівка партії дісталася українці — 6:4.
У наступному сеті українка зробила брейк у восьмому геймі (5:3), але не змогла подати на матч. Проте й латвійка не зуміла захистити десятий гейм на власній подачі. Як наслідок виграш Світоліної — двічі по 6:4.
Примітно, що дана звитяга стала першою для Світоліної у протистояннях з Остапенко. Раніше латвійка перемагала двічі.
Додамо також, у чвертьфіналі на Світоліну очікує баталія із 132 ракеткою світу чешкою Кароліною Муховою.