Турнір у Досі: Світоліна вперше в кар'єрі перемогла Остапенко

Старт зустрічі пройшов на користь нашої землячки, яка взяла гейм на подачі латвійки, а також зуміла відігратися з трьох брейк-пойнтів Остапенко — 3:0. В середині гейму Остапенко вдалося зрівняти рахунок (4:4), але кінцівка партії дісталася українці — 6:4.

У наступному сеті українка зробила брейк у восьмому геймі (5:3), але не змогла подати на матч. Проте й латвійка не зуміла захистити десятий гейм на власній подачі. Як наслідок виграш Світоліної — двічі по 6:4.

Примітно, що дана звитяга стала першою для Світоліної у протистояннях з Остапенко. Раніше латвійка перемагала двічі.

Додамо також, у чвертьфіналі на Світоліну очікує баталія із 132 ракеткою світу чешкою Кароліною Муховою.