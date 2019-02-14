Турнир в Дохе: Свитолина впервые в карьере победила Остапенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела игру второго круга основной сетки турнира “Премьер” в Дохе против 22 ракетки мира латвийки Елены Остапенко, передает корреспондент УНН.
Старт встречи прошел в пользу нашей землячки, которая взяла гейм на подаче латвийка, а также сумела отыграться с трех брейк-пойнтов Остапенко — 3:0. В середине гейма Остапенко удалось сравнять счет (4:4), но концовка партии досталась украинке — 6:4.
В следующем сете украинка сделала брейк в восьмом гейме (5:3), но не смогла подать на матч. Однако и латвийка не сумела защитить десятый гейм на собственной подаче. В результате выигрыш Свитолиной — дважды по 6:4.
Примечательно, что данная победа стала первой для Свитолиной в противостояниях с Остапенко. Ранее латвийка побеждала дважды.
Добавим также, в четвертьфинале Свитолину ожидает баталия с 132 ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой.