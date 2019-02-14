Світоліна стала учасницею півфіналу турніру в Катарі

У першому сеті протягом довгого часу тенісистки брали гейми на своїх подачах, але першою цю ситуацію порушила українка та повела з брейком 5:3. Однак подати на сет їй не вдалося, оскільки чешка повернула брейк. Далі Світоліна зачепилася за гейм на подачі Мухової та з другої спроби реалізувала сетбол – 6:4.

Наприкінці другої партії Світоліна з допомогою двох брейків довела гру до переможного завершення – 6:4, 6:2.

Зазначимо, що у півфіналі Світоліна зустрінеться проти переможниці в парі між 1-ю сіяною Сімоною Халеп та 9-ю сіяною німкенею Юлією Гьоргес.

Нагадаємо, Світоліна вперше в кар'єрі перемогла Остапенко.