Світоліна стала учасницею півфіналу турніру в Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На кортах катарської Дохи відбувся поєдинок 1/4 фіналу турніру WTA Premier за участі українки Еліни Світоліної та тенісистки з другої сотні рейтингу WTA - чешки Кароліни Мухової, передає кореспондент УНН.
У першому сеті протягом довгого часу тенісистки брали гейми на своїх подачах, але першою цю ситуацію порушила українка та повела з брейком 5:3. Однак подати на сет їй не вдалося, оскільки чешка повернула брейк. Далі Світоліна зачепилася за гейм на подачі Мухової та з другої спроби реалізувала сетбол – 6:4.
Наприкінці другої партії Світоліна з допомогою двох брейків довела гру до переможного завершення – 6:4, 6:2.
Зазначимо, що у півфіналі Світоліна зустрінеться проти переможниці в парі між 1-ю сіяною Сімоною Халеп та 9-ю сіяною німкенею Юлією Гьоргес.
Нагадаємо, Світоліна вперше в кар'єрі перемогла Остапенко.