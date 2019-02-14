Свитолина стала участницей полуфинала турнира в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На кортах катарской Дохи состоялся поединок 1/4 финала турнира WTA Premier с участием украинки Элины Свитолиной и теннисистки из второй сотни рейтинга WTA - чешки Каролины Муховой, передает корреспондент УНН.
В первом сете в течение долгого времени теннисистки брали геймы на своих подачах, но первой эту ситуацию нарушила украинка и повела с брейком 5:3. Однако подать на сет ей не удалось, поскольку чешка вернула брейк. Далее Свитолина зацепилась за гейм на подаче Муховой и со второй попытки реализовала сетболл - 6:4.
В конце второй партии Свитолина с помощью двух брейков довела игру до победного конца - 6:4, 6:2.
Отметим, что в полуфинале Свитолина встретится против победительницы в паре между 1-й сеяной Симоной Халеп и 9-й сеяной немкой Юлией Гёргес.
Напомним, Свитолина впервые в карьере победила Остапенко.