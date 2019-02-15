Теннисистка Свитолина не пробилась в финал турнира в Катаре

Теннисистки демонстрировали теннис высокого качества и радовали болельщиков затяжными розыгрышами, однако брейк в середине партии и двойная ошибка Свитолиной на подаче в 9-м гейме привели к выигрышу румынки 6:3.

Начиная со второго сета Свитолина еще улучшила качество своей игры и праздновала успех во второй партии 6:3, и выигрывала в решающей 4:2, однако экс-первая ракетка мира взяла четыре гейма подряд и склонила чашу весов в свою пользу 6:3, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 9 минут.

Отметим, оппонентка румынки станет известна позже, в матче Кербер и Мартинес.

Ранее УНН сообщал, что на кортах катарской Дохи состоялся поединок 1/4 финала турнира WTA Premier с участием Украинской Элина Свитолина и теннисистки из второй сотни рейтинга WTA - чешки Каролины Мухова.

Напомним, Свитолина победила Остапенко впервые в карьере.