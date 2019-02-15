Теннисистка Свитолина не пробилась в финал турнира в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На центральном корте в Дохе состоялся полуфинальный поединок 4-й сеяной Элина Свитолина и 1-й сеяной Симоны Халеп в рамках турнира WTA Premier, сообщает корреспондент УНН.
Теннисистки демонстрировали теннис высокого качества и радовали болельщиков затяжными розыгрышами, однако брейк в середине партии и двойная ошибка Свитолиной на подаче в 9-м гейме привели к выигрышу румынки 6:3.
Начиная со второго сета Свитолина еще улучшила качество своей игры и праздновала успех во второй партии 6:3, и выигрывала в решающей 4:2, однако экс-первая ракетка мира взяла четыре гейма подряд и склонила чашу весов в свою пользу 6:3, 3:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 9 минут.
Отметим, оппонентка румынки станет известна позже, в матче Кербер и Мартинес.
Ранее УНН сообщал, что на кортах катарской Дохи состоялся поединок 1/4 финала турнира WTA Premier с участием Украинской Элина Свитолина и теннисистки из второй сотни рейтинга WTA - чешки Каролины Мухова.
Напомним, Свитолина победила Остапенко впервые в карьере.