Бельгия вводит обязательное COVID-тестирование для путешественников из Китая

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“Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденброке приветствовал европейское решение, которое рекомендует применение защитных масок для пассажиров из Китая и проверку сточных вод самолетов на наличие штаммов коронавируса... Людям, прибывающим из Китая, рекомендуется иметь с собой отрицательные тесты на COVID-19, без которых они не смогут находиться в стране”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эксперимент с проверкой сточных вод самолетов, совершающих прямые рейсы из Китая, начнется в аэропортах Бельгии уже сегодня. Накануне Евросоюз издал четкие рекомендации для стран-членов по мерам предосторожности против нового распространения пандемии коронавируса в Европе.

Несколько европейских стран уже применили правила, которые требуют от пассажиров из Китая иметь отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанного перед путешествием.

Ожидается, что вскоре к этим мерам присоединятся большинство европейских стран.

Дополнение

По информации бельгийского медицинского исследовательского института Sciensano количество новых случаев госпитализации бельгийцев с коронавирусом сократилось на четверть в период с 23 декабря прошлого года. В период с 1 по 6 января в Бельгии в среднем регистрировались 865 положительных PCR-тестов на COVID-19 ежедневно, на 37% меньше, чем на предыдущей неделе.

Так называемый репродуктивный рейтинг инфекции в Бельгии пока остается на уровне 0,80. Это означает, что темпы распространения коронавируса среди населения снижаются.

В настоящее время в бельгийских больницах находятся 1506 пациентов с коронавирусом, что на 23% меньше, чем на предыдущей неделе.

На прошлой неделе в стране от COVID-19 каждый день умирали 11 человек. Всего с 2020 года, когда началась первая вспышка пандемии, в Бельгии от коронавируса умерли 33 395 человек.

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