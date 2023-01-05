ВООЗ: Китай занижує дані про смертність від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Учора, 4 січня, високопосадовці Всесвітньої організації охорони здоров'я підкреслили, що китайські дані про COVID-19 не дають точної картини ситуації в країні і не відображають кількість госпіталізацій та смертей від цієї хвороби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Представники ВООЗ зазначили, що дані щодо поширення коронавірусу в Китаї свідчать про те, що там не виявлено нового варіанту COVID-19.
Водночас ВООЗ вважає, що Китай занижує свою статистику щодо поширення COVID-19 та кількості смертей у країні після скасування у Китаї жорстких карантинних заходів 7 грудня 2022 року.
Питання до китайської статистики викликають велику занепокоєння, оскільки Китай, знявши жорсткі обмеження для своїх громадян, дозволив виїжджати за кордон з 8 січня.
Деякі країни, включаючи США, Індію, Японію, Південну Корею, Іспанію та Італію, вже запровадили обов'язкове тестування на COVID -19 для всіх, хто в'їжджає з Китаю.
Нагадаємо
Європейський Союз запропонував Китаю безкоштовні вакцини від COVID-19, щоб допомогти Пекіну стримати масовий спалах захворювання.