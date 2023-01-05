ВОЗ: Китай занижает данные о смертности от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, высокопоставленные чиновники Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что китайские данные о COVID-19 не дают точной картины ситуации в стране и не отражают количество госпитализаций и смертей от этой болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Представители ВОЗ отметили, что данные по распространению коронавируса в Китае свидетельствуют о том, что там не обнаружено нового варианта COVID-19.
В то же время ВОЗ считает, что Китай занижает свою статистику по распространению COVID-19 и количеству смертей в стране после отмены в Китае жестких карантинных мер 7 декабря 2022 года.
Вопросы к китайской статистике вызывают большое беспокойство, поскольку Китай, сняв жесткие ограничения для своих граждан, разрешил выезжать за границу с 8 января.
Некоторые страны, включая США, Индию, Японию, Южную Корею, Испанию и Италию, уже ввели обязательное тестирование на COVID -19 для всех, кто въезжает из Китая.
Напомним
Европейский Союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания.