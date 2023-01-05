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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ВОЗ: Китай занижает данные о смертности от COVID-19

Киев • УНН

 • 991136 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Вчера, 4 января, высокопоставленные чиновники Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что китайские данные о COVID-19 не дают точной картины ситуации в стране и не отражают количество госпитализаций и смертей от этой болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

ВОЗ: Китай занижает данные о смертности от COVID-19

Детали

Представители ВОЗ отметили, что данные по распространению коронавируса в Китае свидетельствуют о том, что там не обнаружено нового варианта COVID-19.

В то же время ВОЗ считает, что Китай занижает свою статистику по распространению COVID-19 и количеству смертей в стране после отмены в Китае жестких карантинных мер 7 декабря 2022 года.

Вопросы к китайской статистике вызывают большое беспокойство, поскольку Китай, сняв жесткие ограничения для своих граждан, разрешил выезжать за границу с 8 января.

Некоторые страны, включая США, Индию, Японию, Южную Корею, Испанию и Италию, уже ввели обязательное тестирование на COVID -19 для всех, кто въезжает из Китая.

Напомним

Европейский Союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания.

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