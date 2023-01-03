ЄС пропонує Китаю безкоштовні вакцини від COVID

Деталі

Ця ініціатива є частиною зусиль єврокомісара з питань охорони здоров’я Стелли Кіріакідес, щоб приборкати європейську відповідь на поширення хвилі інфекцій після того, як Пекін відмовився від так званої політики “нульового ковіду”, додається у звіті з посиланням на посадових осіб комісії ЄС, які виступають за умови анонімності.

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“Комісар Кіріакідес звернувся до своїх китайських колег, щоб запропонувати солідарність і підтримку, включно з досвідом громадської охорони здоров’я, а також через пожертвування адаптованих варіантів вакцини від ЄС”, — цитує звіт одного чиновника.

Нагадаємо

Представники країн ЄС зустрінуться 4 січня, щоб обговорити спільну відповідь щодо мандрівників з Китаю на тлі побоювань щодо різкого зростання кількості випадків COVID у країнах.