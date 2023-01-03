ЕС предлагает Китаю бесплатные вакцины от COVID

Детали

Эта инициатива является частью усилий еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, чтобы обуздать европейский ответ на распространение волны инфекций после того, как Пекин отказался от так называемой политики “нулевого наводнения”, добавляется в отчете со ссылкой на должностных лиц комиссии ЕС, выступающих при анонимности.

Цитата

“Комиссар Кириакидес обратился к своим китайским коллегам, чтобы предложить солидарность и поддержку, включая опыт общественного здравоохранения, а также через пожертвования адаптированных вариантов вакцины от ЕС”, — цитирует отчет одного чиновника.

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