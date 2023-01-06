Бельгія запроваджує обов’язкове COVID-тестування для мандрівників з Китаю

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“Міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденброке привітав європейське рішення, яке рекомендує застосування захисних масок для пасажирів з Китаю та перевірку стічних вод літаків на наявність штамів коронавірусу... Людям, котрі прибувають з Китаю, рекомендовано мати з собою негативні тести на COVID-19, без яких вони не зможуть перебувати в країні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що експеримент із перевіркою стічних вод літаків, що здійснюють прямі рейси з Китаю, розпочнеться в аеропортах Бельгії вже сьогодні. Напередодні Євросоюз видав чіткі рекомендації для країн-членів щодо запобіжних заходів проти нового поширення пандемії коронавірусу в Європі.

Кілька європейських країн вже застосували правила, які вимагають від пасажирів з Китаю мати негативні результати тесту на COVID-19, зробленого перед подорожжю.

Очікується, що невдовзі до цих заходів приєднаються більшість європейських країн.

Доповнення

За інформацією бельгійського медичного дослідницького інституту Sciensano кількість нових випадків госпіталізації бельгійців з коронавірусом скоротилася на чверть у період з 23 грудня минулого року. У період з 1 по 6 січня в Бельгії в середньому реєструвалися 865 позитивних PCR-тестів на COVID-19 щоденно, на 37% менше, ніж попереднього тижня.

Так званий репродуктивний рейтинг інфекції в Бельгії наразі залишається на рівні 0,80. Це означає, що темпи поширення коронавірусу серед населення знижуються.

Наразі у бельгійських лікарнях перебувають 1506 пацієнтів із коронавірусом, що на 23% менше, ніж попереднього тижня.

Минулого тижня в країні від COVID-19 кожного дня помирали 11 осіб. Усього з 2020 року, коли розпочався перший спалах пандемії, в Бельгії від коронавірусу померли 33 395 людей.

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