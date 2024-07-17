Бельгия предоставит 150 миллионов евро на финансирование проектов по восстановлению, в том числе энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что подписано соответствующее соглашение с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо, пишет УНН.

Детали

«Бельгия профинансирует проекты восстановления в Украине на 150 млн евро. Соглашение, которое дает старт этим проектам, подписали с Премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо во время онлайн-встречи. В частности средства будут направлены на восстановление энергетической и социальной инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях», - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, подписанное соглашение упрощает реализацию совместных программ и проектов, будет способствовать восстановлению, экономическому и социальному развитию нашего государства. Также согласно договору, Бельгийское агентство развития Enabel откроет свое представительство в Украине.

"Спасибо Бельгии за незыблемую поддержку Украины в борьбе за нашу свободу, независимость и европейское будущее", - отметил он.

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