Зеленский встретился с руководителями областных администраций: обсудил энергетику, безопасность и сотрудничество с США
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с региональными лидерами, чтобы обсудить оперативную ситуацию, энергетику, фортификационные сооружения, безопасность и сотрудничество со штатами США в таких сферах, как энергетика, образование, медицина, реабилитация и обеспечение жильем.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями областных администраций, чтобы обсудить оперативную ситуацию, энергетику, фортификационные сооружения, безопасность и сотрудничество со штатами США, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.
Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность
По словам Президента, отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. "Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", - указал он.
"Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей!" - отметил Глава государства.
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