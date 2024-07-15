Зеленский встретился с руководителями областных администраций: обсудил энергетику, безопасность и сотрудничество с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями областных администраций, чтобы обсудить оперативную ситуацию, энергетику, фортификационные сооружения, безопасность и сотрудничество со штатами США, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность - сообщил Зеленский.

По словам Президента, отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. "Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", - указал он.

"Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей!" - отметил Глава государства.

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