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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с руководителями областных администраций: обсудил энергетику, безопасность и сотрудничество с США

Зеленский встретился с руководителями областных администраций: обсудил энергетику, безопасность и сотрудничество с США

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 10:10  •  18166 просмотра

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Президент Зеленский встретился с региональными лидерами, чтобы обсудить оперативную ситуацию, энергетику, фортификационные сооружения, безопасность и сотрудничество со штатами США в таких сферах, как энергетика, образование, медицина, реабилитация и обеспечение жильем.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями областных администраций, чтобы обсудить оперативную ситуацию, энергетику, фортификационные сооружения, безопасность и сотрудничество со штатами США, о чем сообщил в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Совещание с руководителями областных администраций. Ключевые темы - оперативная ситуация в каждом регионе, энергетика, фортификации, безопасность

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, отдельно обсудили важность налаживания сотрудничества с представителями американских штатов. "Вместе мы можем взаимодействовать в вопросах энергетики, образования, медицины, реабилитации, обеспечения укрытий", - указал он.

"Спасибо всем, кто работает ради Украины и наших людей!" - отметил Глава государства.

Вдвое должны усилить нашу ПВО в течение лета - Зеленский5 июля 2024, 17:21 • 77920 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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