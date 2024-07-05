Украина вдвое должна усилить ПВО в течение лета. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Конгресса местных и региональных властей, и сообщил, что сегодня Украина получила усиление отдельное от США, передает корреспондент УНН.

Сегодня энергетические вызовы - это номер один. Правительство Украины получило четкую задачу, а именно: разработать пакет решений, чтобы наши люди, все украинские общины, украинские компании могли пройти эту ситуацию и обеспечить реальную возможность для себя получить энергию, несмотря на российский террор - сказал Зеленский.

По его словам, первый пункт, над которым работают - это усиление ПВО в Украине.

У нас есть сильные результаты. Сегодня в Украине заработала новая система. Я ставил задачу для нашей команды, чтобы мы вдвое увеличили летом нашу защиту благодаря системам ПВО, прежде всего Patriot, Hawk, IRIS-T и сейчас мы получили результат. Еще сегодня мы уже получили усиление отдельное от США. Уверен, что саммит НАТО также даст нам соответствующие мощные результаты, вдвое должны усилить наше ПВО в течение лета - рассказал Зеленский.

Дополнение

Посол Германии в Украине Мартин Йегер сообщил, что в Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ.