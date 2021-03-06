Бельгия поэтапно будет снимать карантинные ограничения

Детали

Премьер-министр Бельгии Александр Где Кроо объявил прогрессивный план смягчения ограничений по COVID-19 в стране. Первоначально план предоставляет приоритет образованию и активному отдыху.

С 8 марта собираться на свежем воздухе можно вдесятером. На похоронах можно собраться максимум из 50 людьми, тогда как правила социального дистанцирования, такие как ношение масок для лица и соблюдения безопасного расстояния 1,5 метра, продолжают применяться.

С 15 марта внеклассные мероприятия будут возможны в течение одного дня в начальной и среднем образовании. Цель состоит в том, чтобы после Пасхальных каникул преподавания в общеобразовательных школах было на 100 процентов глазным.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, федеральное правительство надеется начать вторую фазу расслабления с апреля.

С 1 апреля культурные мероприятия станут возможными на открытом воздухе с 50 людьми. Запрет на необязательные выезды за границу сохраняться до 18 апреля. Рестораны и бары снова откроются с 1 мая.

На сегодняшний день Бельгия зафиксировала в общем 780 251 случаев заболевания COVID-19 и 22196 смертей за время вспышки пандемии.

Напомним

Израиль с воскресенья, 7 марта переходит к третьему этапу снятия карантина.

Бельгия приняла решение не применять вакцину от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет в связи с недостаточным количеством данных о возможных побочных эффектов.

Сразу в нескольких европейских странах прошли акции против суровых противоэпидемических мероприятий, введенных ранее властями этих стран. В воскресенье, 31 января, противники ограничений вышли на улицы Вены, Будапешта, Амстердам и Брюссель.