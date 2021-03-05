Ізраїль послаблює карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Ізраїль з неділі, 7 березня переходить до третього етапу зняття карантинних обмежень. Про це пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
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З неділі, 7 березня, ізраїльтяни, які зробили щеплення, зможуть відвідувати кафе та ресторани. Школярі повернуться до очного навчання у містах зеленої, жовтої та помаранчевої зони карантину, де щонайменше 70% людей старше 50 років вакцинувалися або одужали.
Також додаткова торгівля та відпочинок будуть доступні для громадськості.
Відкриють аеропорти - 3000 ізраїльтян зможуть в'їжджати в країну на день відповідно до авіаційного розкладу, встановленого міністерствами транспорту та охорони здоров'я
Проте будуть впроваджені нові технологічні засоби для відстеження ізоляції. Ізоляційні готелі продовжуватимуть працювати для тих, хто їх потребує.
Додають, що обмежена кількість ізраїльтян зможе залишити країну за спеціальним дозволом, наданим через комісію з питань виключень.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив в четвер, що Ізраїль в значній мірі покінчив з коронавірусом, заявивши, що він став першою країною в світі, яка поклала кінець пандемії, завдяки своїй швидкій і ефективній кампанії з вакцинації. Хоча представники сфери охорони здоров'я попереджають, що нові штами коронавірусу можуть порушити плани з повернення до нормального життя.