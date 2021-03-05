Израиль ослабляет карантин

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56139 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77118 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111039 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146495 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196410 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193805 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280262 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328830 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157914 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143186 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Израиль ослабляет карантин

Израиль ослабляет карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Израиль с воскресенья, 7 марта переходит к третьему этапу снятия карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

С воскресенья, 7 марта, израильтяне, которые сделали прививку, смогут посещать кафе и рестораны. Школьники вернутся к очного обучения в городах зеленой, желтой и оранжевой зоны карантина, где не менее 70% людей старше 50 лет вакцинировались или выздоровели.

Также дополнительная торговля и отдых будут доступны для общественности.

Откроют аэропорты - 3000 израильтян смогут въезжать в страну на день согласно авиационного расписания, установленного министерствами транспорта и здравоохранения

Однако будут внедрены новые технологические средства для отслеживания изоляции. Изоляционные отеле продолжать работать для тех, кто в них нуждается.

Добавляют, что ограниченное количество израильтян сможет покинуть страну по специальному разрешению, предоставленным через комиссию по вопросам исключений.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль в значительной степени покончил с коронавирусом, заявив, что он стал первой страной в мире, которая положила конец пандемии, благодаря своей быстрой и эффективной кампании по вакцинации. Хотя представители сферы здравоохранения предупреждают, что новые штаммы коронавируса могут нарушить планы по возвращению к нормальной жизни.

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