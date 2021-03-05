Израиль ослабляет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Израиль с воскресенья, 7 марта переходит к третьему этапу снятия карантина. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
С воскресенья, 7 марта, израильтяне, которые сделали прививку, смогут посещать кафе и рестораны. Школьники вернутся к очного обучения в городах зеленой, желтой и оранжевой зоны карантина, где не менее 70% людей старше 50 лет вакцинировались или выздоровели.
Также дополнительная торговля и отдых будут доступны для общественности.
Откроют аэропорты - 3000 израильтян смогут въезжать в страну на день согласно авиационного расписания, установленного министерствами транспорта и здравоохранения
Однако будут внедрены новые технологические средства для отслеживания изоляции. Изоляционные отеле продолжать работать для тех, кто в них нуждается.
Добавляют, что ограниченное количество израильтян сможет покинуть страну по специальному разрешению, предоставленным через комиссию по вопросам исключений.
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль в значительной степени покончил с коронавирусом, заявив, что он стал первой страной в мире, которая положила конец пандемии, благодаря своей быстрой и эффективной кампании по вакцинации. Хотя представители сферы здравоохранения предупреждают, что новые штаммы коронавируса могут нарушить планы по возвращению к нормальной жизни.