Нетаньягу заявив про вихід Ізраїлю з коронакризи - "першими у світі". Медики не такі оптимістичні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив в четвер, що Ізраїль в значній мірі покінчив з коронавірусом, заявивши, що він став першою країною в світі, яка поклала кінець пандемії, завдяки своїй швидкій і ефективній кампанії з вакцинації. Хоча представники сфери охорони здоров'я попереджають, що нові штами коронавірусу можуть порушити плани з повернення до нормального життя. Про це пише Times of Israel, передає УНН.
Деталі
Ізраїль - "перша країна в світі, яка вийшла з "корони" (коронавірус - ред.). З цим "зеленим паспортом" ви можете ходити в ресторани, ви можете ходити в театри, ви можете ходити на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", - сказав Нетаньягу під час інтерв'ю американській мережі Fox News, описуючи систему "Green Pass", яка дозволяє повністю вакцинованим або одужалим особам відвідувати різні громадські місця і заходи.
Нетаньягу додав: "Послухайте, я не думаю, що ми повністю виходимо. Доведеться якийсь час носити маску. Але це вже позаду".
Він додав також, що сподівається вакцинувати все доросле населення Ізраїлю до кінця березня і повністю відкрити країну до квітня.
"Ізраїль був відомий як країна стартапів. З сьогоднішнього дня він буде називатися також нацією вакцинації. Ми встановлюємо модель для світу, ми дуже нею пишаємося", - сказав він.
Однак, як зазначає видання, впевненість прем'єр-міністра не обов'язково розділяється вищими посадовими особами сфери охорони здоров'я, які попереджали, що нові варіанти коронавірусу все ж можуть перешкодити планам Ізраїлю зі швидкого повернення до нормального життя.
У четвер увечері високопоставлений чиновник сфери охорони здоров'я заявив одному з телеканалів, що заява прем'єр-міністра про те, що пандемія коронавірусу практично закінчилася, є "небезпечним". Неназваний чиновник сказав, що заяви прем'єр-міністра можуть викликати у громадськості самозаспокоєння і привести до меншого дотримання санітарних правил, що призведе до сплеску захворювання.
Доповнення
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило в четвер, що 4 859 948 ізраїльтян отримали першу дозу вакцини, з яких 3 576 379 осіб отримали другу дозу вакцини. Дані Міністерства охорони здоров'я показують, що близько 88 відсотків ізраїльтян у віці 50 років і старше або були вакциновані проти COVID-19, або вилікувалися від цієї хвороби, водночас кількість серйозних захворювань знизилася, пише видання.
Згідно зі статистикою ВООЗ, в Ізраїлі 781 888 випадків захворювання, 5 778 людей загинули.
Додамо, за останніми даними, уже 245 млн людей у світі отримали щеплення проти COVID-19. Серед лідерів - Ізраїль, ОАЕ та Велика Британія.