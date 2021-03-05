Нетаньягу заявив про вихід Ізраїлю з коронакризи - "першими у світі". Медики не такі оптимістичні

Деталі

Ізраїль - "перша країна в світі, яка вийшла з "корони" (коронавірус - ред.). З цим "зеленим паспортом" ви можете ходити в ресторани, ви можете ходити в театри, ви можете ходити на спортивні заходи. Це воно. Ми виходимо", - сказав Нетаньягу під час інтерв'ю американській мережі Fox News, описуючи систему "Green Pass", яка дозволяє повністю вакцинованим або одужалим особам відвідувати різні громадські місця і заходи.

Нетаньягу додав: "Послухайте, я не думаю, що ми повністю виходимо. Доведеться якийсь час носити маску. Але це вже позаду".

Він додав також, що сподівається вакцинувати все доросле населення Ізраїлю до кінця березня і повністю відкрити країну до квітня.

"Ізраїль був відомий як країна стартапів. З сьогоднішнього дня він буде називатися також нацією вакцинації. Ми встановлюємо модель для світу, ми дуже нею пишаємося", - сказав він.

Однак, як зазначає видання, впевненість прем'єр-міністра не обов'язково розділяється вищими посадовими особами сфери охорони здоров'я, які попереджали, що нові варіанти коронавірусу все ж можуть перешкодити планам Ізраїлю зі швидкого повернення до нормального життя.

У четвер увечері високопоставлений чиновник сфери охорони здоров'я заявив одному з телеканалів, що заява прем'єр-міністра про те, що пандемія коронавірусу практично закінчилася, є "небезпечним". Неназваний чиновник сказав, що заяви прем'єр-міністра можуть викликати у громадськості самозаспокоєння і привести до меншого дотримання санітарних правил, що призведе до сплеску захворювання.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило в четвер, що 4 859 948 ізраїльтян отримали першу дозу вакцини, з яких 3 576 379 осіб отримали другу дозу вакцини. Дані Міністерства охорони здоров'я показують, що близько 88 відсотків ізраїльтян у віці 50 років і старше або були вакциновані проти COVID-19, або вилікувалися від цієї хвороби, водночас кількість серйозних захворювань знизилася, пише видання.

Згідно зі статистикою ВООЗ, в Ізраїлі 781 888 випадків захворювання, 5 778 людей загинули.

Додамо, за останніми даними, уже 245 млн людей у світі отримали щеплення проти COVID-19. Серед лідерів - Ізраїль, ОАЕ та Велика Британія.