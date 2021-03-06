Бельгія поетапно зніматиме карантинні обмеження

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Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо оголосив прогресивний план пом'якшення обмежень щодо COVID-19 в країні. Спочатку план надає пріоритет освіті та активному відпочинку.

З 8 березня збиратися на свіжому повітрі можна вдесятьох. На похоронах можна зібратися максимум із 50 людьми, тоді як правила соціального дистанціювання, такі як носіння масок для обличчя та дотримання безпечної відстані 1,5 метра, продовжують застосовуватися.

З 15 березня позакласні заходи будуть можливі протягом одного дня в початковій та середній освіті. Мета полягає в тому, щоб після Великодніх канікул викладання в загальноосвітніх школах було на 100 відсотків очним.

Залежно від епідеміологічної ситуації, федеральний уряд сподівається розпочати другу фазу розслаблення з квітня.

З 1 квітня культурні заходи стануть можливими на відкритому повітрі з 50 людьми. Заборона на необов'язкові виїзди за кордон зберігатиметься до 18 квітня. Ресторани та бари знову відкриються з 1 травня.

На сьогоднішній день Бельгія зафіксувала загалом 780 251 випадків захворювання на COVID-19 та 22 196 смертей за час спалаху пандемії.

Нагадаємо

Ізраїль з неділі, 7 березня переходить до третього етапу зняття карантинних обмежень.

Бельгія прийняла рішення не застосовувати вакцину від коронавірусу шведсько-британської компанії AstraZeneca для осіб старше 55 років у зв’язку з недостатньою кількістю даних щодо можливих побічних ефектів.

Одразу в кількох європейських країнах відбулися акції проти суворих протиепідемічних заходів, запроваджених раніше владою цих країн. У неділю, 31 січня, противники обмежень вийшли на вулиці Відня, Будапешта, Амстердама й Брюсселя.