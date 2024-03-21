Бельгия поддерживает план ЕС использовать доходы от замороженных активов рф для закупки оружия для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в четверг приветствовал предложение Европейского Союза использовать миллиарды евро прибыли от замороженных российских активов для покупки оружия для Украины накануне саммита, на котором лидеры стран ЕС обсудят этот план. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, пишет УНН.

Это хорошее предложение. Я думаю, что это разумный способ сделать это. Я думаю, что идея направить эти средства преимущественно на закупку оружия имеет смысл - сказал Де Кроо.

Лидеры 27 стран ЕС обсудят это предложение на саммите в четверг. Де Кроо сказал, что до сих пор он слышал "только положительные комментарии" от других лидеров по этому предложению.

Дополнение

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, на этой неделе предложила брать прибыль - оцениваемую в 2,5-3,0 миллиарда евро в год - от российских активов, замороженных в Европе после вторжения москвы в Украину, и перевести около 90% Украине.

Активы заморожены центральными депозитариями ценных бумаг ЕС, преимущественно бельгийской Euroclear.

По предложению Еврокомиссии, 90% прибыли будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные будут использованы на восстановление и реконструкцию.

Украина, пишет издание, также получит налог, который бельгийское правительство взимает с прибыли. В 2024 году ожидается, что эта сумма составит 1,7 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро будет выплачено в этом году.

Таким образом, общий финансовый вклад для Украины от замороженных российских активов в ЕС может составить, как сообщается, около 4,0-4,5 миллиардов евро в этом году.

россия заявила в среду, что план Еврокомиссии является "бандитизмом и воровством" и приведет к десятилетиям судебных процессов.