Бельгия объявила о назначении Марка ван Боммеля главным тренером

Королевская бельгийская федерация футбола (KBVB) объявила о назначении Марка ван Боммеля главным тренером сборной Бельгии. Нидерландец будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028. Об этом сообщает пресс-служба KBVB, передает УНН.

"Королевская бельгийская федерация футбола с радостью сообщает, что Марк ван Боммель с 15 августа 2026 года станет новым главным тренером "Красных дьяволов".

Марк ван Боммель подписал контракт на тренировку нашей национальной сборной до конца чемпионата Европы 2028 года", - говорится в сообщении.

Сам ван Боммель заявил, что для него большая честь стать главным тренером сборной Бельгии.

Хочу поблагодарить Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию за доверие, которое она мне оказала. Бельгия имеет прекрасных игроков и огромный потенциал. Вместе с моим тренерским штабом мы хотим создать команду, которая будет достаточно дисциплинированной, амбициозной и смелой, чтобы соревноваться с лучшими. Успех никогда не гарантирован, но упорный труд, честность и преданность - да. Мы приложим все усилия, чтобы каждый день помогать этой команде совершенствоваться и радовать бельгийцев. Я с нетерпением жду встречи с игроками, тренерским штабом и болельщиками, чтобы вместе начать этот новый этап