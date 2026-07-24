Бельгия объявила о назначении Марка ван Боммеля главным тренером
Киев • УНН
Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о назначении нидерландца Марка ван Боммеля главным тренером сборной. Он будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028.
Королевская бельгийская федерация футбола (KBVB) объявила о назначении Марка ван Боммеля главным тренером сборной Бельгии. Нидерландец будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028. Об этом сообщает пресс-служба KBVB, передает УНН.
Детали
"Королевская бельгийская федерация футбола с радостью сообщает, что Марк ван Боммель с 15 августа 2026 года станет новым главным тренером "Красных дьяволов".
Марк ван Боммель подписал контракт на тренировку нашей национальной сборной до конца чемпионата Европы 2028 года", - говорится в сообщении.
Сам ван Боммель заявил, что для него большая честь стать главным тренером сборной Бельгии.
Хочу поблагодарить Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию за доверие, которое она мне оказала. Бельгия имеет прекрасных игроков и огромный потенциал. Вместе с моим тренерским штабом мы хотим создать команду, которая будет достаточно дисциплинированной, амбициозной и смелой, чтобы соревноваться с лучшими. Успех никогда не гарантирован, но упорный труд, честность и преданность - да. Мы приложим все усилия, чтобы каждый день помогать этой команде совершенствоваться и радовать бельгийцев. Я с нетерпением жду встречи с игроками, тренерским штабом и болельщиками, чтобы вместе начать этот новый этап
В федерации заявили, что, как тренер Марк ван Боммель возглавлял, в частности, "ПСВ Эйндховен", "Вольфсбург" и "Антверп". В "Антверпене" он вошел в историю, выиграв в сезоне 2022–2023 годов как чемпионат страны, так и Кубок Бельгии.
Как футболист Марк ван Боммель выступал на высочайшем уровне. Он играл за такие топ-клубы, как "ПСВ", "Барселону", "Баварию" и "Милан". Кроме того, он провел 79 матчей за сборную Нидерландов, в которых забил 10 голов. Его самым большим успехом в составе Нидерландов стал выход в финал чемпионата мира 2010 года в Южной Африке.
20 июля федерация футбола объявила, что не продлит контракт с Руди Гарсией, который действует до 31 июля 2026 года.
Напомним
Немецкий тренер Юрген Клопп возглавил сборную Германии по футболу. Клопп подписал контракт на 4 года и будет готовить команду к Чемпионату Европы-2028 и Чемпионату мира-2030.