беларусь начала военные учения у границ с Украиной, Литвой и Польшей

Во вторник, 2 апреля, беларусь начала военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. Об этом заявили в минобороны беларуси, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках комплексной проверки территориальной обороны Гомельской области в период со 2 по 4 апреля под руководством военного комиссара Гомельской области будет проведено командно-штабное учение с силами территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов.

Как пояснили в минобороны беларуси, цель учения - оценить готовность руководства воинских частей к выполнению учебно-боевых задач, усовершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.

беларусь строит новый военный объект у границы с Украиной - СМИ

Аналогичные занятия со 2 по 4 апреля состоятся в Вороновском районе Гродненской области.

Дополнение

Также в минобороны рассказали, что в период со 2 по 26 апреля под руководством председателя Вилейского райисполкома Минской области пройдет учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

Во время обучения запланировано отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мероприятий военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения - рассказали в белорусском министерстве.

Кроме того, во время сбора планируется осуществить подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным назначением, восстановление навыков командного состава штабов района и батальона территориальных войск в управлении подчиненными, а также отработку вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.

Напомним

11 марта, в министерстве обороны Беларуси объявили, что в вооруженных силах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей.

В частности, личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе стрельбы.