беларусь строит новый военный объект у границы с Украиной - СМИ
Киев • УНН
беларусь строит военный городок вблизи границы с Украиной, возможно, для размещения гарнизона для защиты границы, завершение строительства ожидается к 2027 году.
беларусь строит новый военный городок в 40 километрах от границы с Украиной, где, вероятно, разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.
Детали
Как сообщает издание, что строительство военного объекта началось в 2023 году и должно завершиться в 2027 году. Первая очередь строительства должна быть сдана уже в марте 2024 года.
Издание отмечает, что строительство может быть связано с заявлениями президента беларуси александра лукашенко в мае 2022 года, который тогда объявил о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования"
Строительство происходит на территории нескольких бывших детских лагерей.
Бывший белорусский офицер, который сейчас воюет в полку Калиновского (соединение в составе ВСУ) в комментарии изданию отметил, что новый военный городок может стать передовой базой на случай возможного нападения на Украину с севера - для захвата Чернигова.
Также военный эксперт Олег Жданов отметил изданию, что вероятно, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы.
Напомним
Как заявил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев, на белорусской границе ситуация может измениться в любой момент, поэтому военные регулярно тренируются, чтобы отразить возможную атаку врага.
беларусь строит новый военный объект у границы с Украиной - СМИ
беларусь строит военный городок вблизи границы с Украиной, возможно, для размещения гарнизона для защиты границы, завершение строительства ожидается к 2027 году.
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