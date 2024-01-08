беларусь строит новый военный объект у границы с Украиной - СМИ

беларусь строит новый военный городок в 40 километрах от границы с Украиной, где, вероятно, разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Детали

Как сообщает издание, что строительство военного объекта началось в 2023 году и должно завершиться в 2027 году. Первая очередь строительства должна быть сдана уже в марте 2024 года.

Издание отмечает, что строительство может быть связано с заявлениями президента беларуси александра лукашенко в мае 2022 года, который тогда объявил о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования"

Строительство происходит на территории нескольких бывших детских лагерей.

Бывший белорусский офицер, который сейчас воюет в полку Калиновского (соединение в составе ВСУ) в комментарии изданию отметил, что новый военный городок может стать передовой базой на случай возможного нападения на Украину с севера - для захвата Чернигова.

Также военный эксперт Олег Жданов отметил изданию, что вероятно, в новом военном городке разместят гарнизон, задачей которого станет прикрытие государственной границы.

Напомним

Как заявил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев, на белорусской границе ситуация может измениться в любой момент, поэтому военные регулярно тренируются, чтобы отразить возможную атаку врага.