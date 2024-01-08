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білорусь будує новий військовий об’єкт біля кордону з Україною - ЗМІ

білорусь будує новий військовий об’єкт біля кордону з Україною - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31381 перегляди

білорусь будує військове містечко поблизу кордону з Україною, можливо, для розміщення гарнізону для захисту кордону, завершення будівництва очікується до 2027 року.

білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, де, ймовірно, розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону. Про це пише УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

Деталі

Як повідомляє видання, що будівництво військового об’єкту розпочалося у 2023 році та має завершитися у 2027 році. Перша черга будівництва має бути здана вже в березні 2024 року.

Видання зазначає, що будівництво може бути пов’язане із заявами президента білорусі олександра лукашенка в травні 2022 року, який тоді оголосив про створення в Збройних силах "Південного оперативного командування"

Будівництво відбувається на території кількох колишніх дитячих таборів.

Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського (зʼєднання в складі ЗСУ) в коментарі виданню зазначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив виданню, що ймовірно, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

Нагадаємо

Як заявив командувач Сил оборони України Сергій Наєв, на білоруському кордоні ситуація може змінитися у будь-який момент, тому військові регулярно тренуються, щоб відбити можливу атаку ворога.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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