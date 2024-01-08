білорусь будує новий військовий об’єкт біля кордону з Україною - ЗМІ
Київ • УНН
білорусь будує військове містечко поблизу кордону з Україною, можливо, для розміщення гарнізону для захисту кордону, завершення будівництва очікується до 2027 року.
білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, де, ймовірно, розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону. Про це пише УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
Деталі
Як повідомляє видання, що будівництво військового об’єкту розпочалося у 2023 році та має завершитися у 2027 році. Перша черга будівництва має бути здана вже в березні 2024 року.
Видання зазначає, що будівництво може бути пов’язане із заявами президента білорусі олександра лукашенка в травні 2022 року, який тоді оголосив про створення в Збройних силах "Південного оперативного командування"
Будівництво відбувається на території кількох колишніх дитячих таборів.
Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського (зʼєднання в складі ЗСУ) в коментарі виданню зазначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова.
Також військовий експерт Олег Жданов зазначив виданню, що ймовірно, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.
Нагадаємо
Як заявив командувач Сил оборони України Сергій Наєв, на білоруському кордоні ситуація може змінитися у будь-який момент, тому військові регулярно тренуються, щоб відбити можливу атаку ворога.