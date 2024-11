Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Певица Бейонсе стала самым номинированным артистом в истории «Грэмми», обогнав своего мужа Jay-Z, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По данным СМИ, у артистов было по 88 номинаций, но теперь Бейонсе вырвалась вперед благодаря альбому Cowboy Carter.

Она также лидирует по количеству номинаций на премию в следующем году. Как стало известно в пятницу, она номинирована в 11 категориях, в том числе за лучший альбом, лучший кантри-альбом и песню года (Texas Hold´Em).

Другими ведущими номинантами стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Post Malone и Charli XCX.

The Beatles также номинированы в категории «Запись года» за композицию Now And Then - это незаконченный трек Джона Леннона, который был завершен в прошлом году с помощью искусственного интеллекта.