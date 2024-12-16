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Бедность в Украине выросла в 1,7 раза: какие регионы пострадали меньше всего

Бедность в Украине выросла в 1,7 раза: какие регионы пострадали меньше всего

Киев  •  УНН

 • 4474 просмотра

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За два года войны уровень бедности в Украине увеличился с 20,6% до 35,5%. Меньше всего пострадали Закарпатье и Черновицкая область, а глубокая бедность выросла в 7 раз.

Еще больше выросла глубокая бедность в Украине: люди находятся на грани физиологического выживания и «потребляют меньше чем то, что установлено законодательно».

Передает УНН со ссылкой на объяснения Людмилы Черенько, заведующей отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований в эфире Киев24.

Детали

В Украине в целом, за два военных года, если сравнивать с 2021-м, в 2023 году бедность выросла в 1,7 раза.

- сказала Людмила Черенько

«Доходы ниже фактического прожиточного минимума были 20,6% в 2021 году. В 2023 году - 35,5%. Рост уровня бедности - достаточно мощный.»

Меньше всего выросла бедность по сравнению со среднеукраинскими показателями в Киевской и Днепропетровской области; также - Черкасская, Одесская, Запорожская.

Но специалист отметила, что бедность выросла за два военных года по всем регионам. Согласно информации представителя Института демографии и социальных исследований, определенным исключением является лишь Закарпатье, Черновицкая область.

Но еще больше возросла глубокая бедность.

Те люди, которые на грани физиологического выживания, потребляют меньше того, что установлено законодательно прожиточным минимумом. На этом уровне, как известно минимальная пенсия. Эта бедность выросла очень сильно. С 1,3 в 2021 году до почти 9% в 2023 году. то есть в 7 раз выросла эта глубокая бедность.

- говорит Людмила Черенько.

Напомним

В проекте госбюджета-2025 прожиточный минимум останется на уровне 2920 грн, а минимальная зарплата - 8000 грн. Эти показатели не меняются по сравнению с 2024 годом.

Верховная Рада приняла бюджет на 2025 год с социальными расходами в 420,9 млрд грн. Значительно увеличено финансирование поддержки детей, малообеспеченных семей и людей с инвалидностью.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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