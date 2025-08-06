БЭБ готовят к масштабной перезагрузке: всех сотрудников переаттестуют

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Эксклюзив
10:11 • 17392 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
09:59 • 7832 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Эксклюзив
09:59 • 17368 просмотра
Избирательное правосудие: как закрыли дело главного юриста НБУ Александра Зимы
Эксклюзив
08:44 • 20142 просмотра
Массовое отравление в лагере во Львовской области: в больнице уже 41 человек, среди них - 39 детей
07:56 • 37658 просмотра
Правительство назначило Цивинского директором БЭБ - Свириденко
06:38 • 26518 просмотра
год назад началась курская операция Сил обороны: Сырский назвал потери рф
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 104885 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 157348 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 87854 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 171980 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
57%
751мм
Популярные новости
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление6 августа, 02:24 • 30024 просмотра
Путин культивировал преданность россиян своим военным целям, чтобы предотвратить мир - ISW6 августа, 02:52 • 8682 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в москву6 августа, 05:16 • 25658 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 31103 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 27118 просмотра
публикации
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Эксклюзив
10:11 • 17392 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 104886 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 157348 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 148255 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 171980 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Одесская область
Румыния
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм10:39 • 5050 просмотра
Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит присоединяется к «Звездным войнам» — СМИ07:07 • 27684 просмотра
Рэпер Дидди обратился к Трампу за помилованием - СМИ05:58 • 31667 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 82867 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 102974 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
WhatsApp
ЧатГПТ
Гаубица M777
Шахед-136

БЭБ готовят к масштабной перезагрузке: всех сотрудников переаттестуют

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

Бюро экономической безопасности ожидает масштабное обновление состава и аудит действующих кадров. Новоназначенный глава БЭБ получит широкую автономию в формировании структуры и подборе заместителей.

БЭБ готовят к масштабной перезагрузке: всех сотрудников переаттестуют

Назначение нового главы Бюро экономической безопасности является важным, но не финальным этапом реформы. В ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН

Как автор закона о перезагрузке БЭБ хочу сообщить, что назначение главы БЭБ было важным шагом, но не последним. Мы дали в законе много свободы принятия решений для главы БЭБ

— отметил он. 

Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений — включая формирование структуры и подбор заместителей.

Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:

— Комиссия по отбору новых сотрудников БЭБ;

— Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.

Обе комиссии будут состоять из 12 человек — по 6 представителей от главы БЭБ и еще 6 человек от бизнеса, общественных организаций и международных экспертов (по представлению посольств).

Реформа имеет целью очистить орган от скомпрометированных кадров и привлечь новых специалистов. 

Напомним

Сегодня Кабинет министров Украины назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа, нет предостережений относительно его кандидатуры. 

Вероника Марченко

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Ярослав Железняк
Украина