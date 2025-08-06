БЭБ готовят к масштабной перезагрузке: всех сотрудников переаттестуют
Киев • УНН
Бюро экономической безопасности ожидает масштабное обновление состава и аудит действующих кадров. Новоназначенный глава БЭБ получит широкую автономию в формировании структуры и подборе заместителей.
Назначение нового главы Бюро экономической безопасности является важным, но не финальным этапом реформы. В ближайшие полтора года запланировано масштабное обновление состава БЭБ и аудит действующих кадров. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Как автор закона о перезагрузке БЭБ хочу сообщить, что назначение главы БЭБ было важным шагом, но не последним. Мы дали в законе много свободы принятия решений для главы БЭБ
Новоназначенный руководитель БЭБ получит широкую автономию в принятии управленческих решений — включая формирование структуры и подбор заместителей.
Ключевым этапом в ближайшие 1,5 года станет создание двух специальных комиссий:
— Комиссия по отбору новых сотрудников БЭБ;
— Комиссия по переаттестации действующего состава ведомства.
Обе комиссии будут состоять из 12 человек — по 6 представителей от главы БЭБ и еще 6 человек от бизнеса, общественных организаций и международных экспертов (по представлению посольств).
Реформа имеет целью очистить орган от скомпрометированных кадров и привлечь новых специалистов.
Напомним
Сегодня Кабинет министров Украины назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа, нет предостережений относительно его кандидатуры.