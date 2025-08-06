БЕБ готують до масштабного перезавантаження: усіх співробітників переатестують
Київ • УНН
Бюро економічної безпеки очікує масштабне оновлення складу та аудит чинних кадрів. Новопризначений голова БЕБ отримає широку автономію у формуванні структури та доборі заступників.
Призначення нового голови Бюро економічної безпеки є важливим, але не фінальним етапом реформи. У найближчі півтора роки заплановане масштабне оновлення складу БЕБ і аудит чинних кадрів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Як автор закону про перезавантаження БЕБ хочу повідомити що призначення голови БЕБ був важливим кроком, але не останнім. Ми дали в законі багато свободи прийняття рішень для голови БЕБ
Новопризначений керівник БЕБ отримає широку автономію в ухваленні управлінських рішень — включно з формуванням структури та добором заступників.
Ключовим етапом у найближчі 1,5 роки стане створення двох спеціальних комісій:
— Комісія з відбору нових працівників БЕБ;
— Комісія з переатестації чинного складу відомства.
Обидві комісії складатимуться з 12 осіб — по 6 представників від голови БЕБ та ще 6 осіб від бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів (за поданням посольств).
Реформа має на меті очистити орган від скомпрометованих кадрів і залучити нових фахівців.
Нагадаємо
Сьогодні Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Як зазначила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа, немає застережень щодо його кандидатури.