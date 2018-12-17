BBC объяснила поиски "российского следа" во время протестов во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В BBC признали, что корреспондент телерадиовещательной корпорации действительно пытался доказать причастность России к протестам во Франции. Однако, “российский след” в итоговых репортажах BBC не упоминается, передает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант”.
Ранее о возможной причастности Москвы к движению “желтых жилетов” заявляло МИД Франции. В ведомстве рассказали, что “связанные с Россией порядка 600 аккаунтов” пытались влиять на события, используя, в частности, хэштэг #giletsjaunes. Позднее ряд СМИ сообщил, что сотрудник BBC в переписке с одним из стрингеров, работающих над освещением акций в Париже, пыталась найти доказательства причастности Москвы. МИД России из-за попыток BBC связать протесты во Франции с Москвой намерен обратиться в ОБСЕ.
“Так как министр иностранных дел Франции публично комментировал сообщения СМИ о возможном влиянии на протесты из России, вполне логично, что наш корреспондент изучал и этот аспект тоже”, — заявили в пресс-службе BBC.
Как сообщал УНН, во Франции обсудят введение референдумов по инициативе “желтых жилетов”.