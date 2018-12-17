BBC пояснила пошуки "російського сліду" під час протестів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У BBC визнали, що кореспондент телерадіомовної корпорації дійсно намагався довести причетність Росії до протестів у Франції. Проте, “російський слід” в підсумкових репортажах BBC не згадується, інформує УНН з посиланням на видання “Коммерсант”.
Раніше про можливу причетність Москви до руху “жовтих жилетів” заявило МЗС Франції. У відомстві розповіли, що “пов’язані з Росією близько 600 акаунтів” намагалися впливати на події, використовуючи, зокрема, хештег #giletsjaunes. Пізніше ряд ЗМІ повідомив, що співробітник BBC в листуванні з одним з стрінгерів, що працюють над освітленням акцій в Парижі, намагалася знайти докази причетності Москви. МЗС Росії через спроби BBC зв’язати протести у Франції з Москвою має намір звернутися в ОБСЄ.
“Так як міністр закордонних справ Франції публічно коментував повідомлення ЗМІ про можливий вплив на протести з Росії, цілком логічно, що наш кореспондент вивчав і цей аспект теж”, — заявили в прес-службі BBC.
Як повідомляв УНН, у Франції обговорять введення референдумів з ініціативи “жовтих жилетів”.