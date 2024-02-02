BBC и "Медиазона" подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных с начала полномасштабной агрессии

Журналисты "Медиазоны" и "Русской службы Би-би-си" вместе с командой волонтеров подтвердили по открытым источникам гибель 43 460 российских военных, участвовавших в полномасштабном вторжении России в Украину, передает УНН.

Детали

За последние две недели - с 19 января - в список погибших добавили 1176 имен, 15 из них - в звании от подполковника и выше.

В частности журналисты добавили в список погибших командира самолета дальней разведки радиолокации А-50 Вячеслава Левченко. Самолет сбили над Азовским морем 14 января, Минобороны РФ потерю самолета так и не подтвердило.

В своей сводке "Медиазона" также обратила внимание на колонку главы ЦРУ Уильяма Бернса, в которой он оценил российские потери в 315 тысяч человек. Журналисты считают его оценку "приближенной к реальности".

За полтора года наблюдений мы поняли, что по открытым источникам можно выявить около половины всех смертей военных. Этот показатель подходит для очень грубой и приблизительной оценки: 43 тысячи найденных некрологов дают примерно 80-90 тысяч реальных смертей. Тогда получается, что оставшиеся 230 тысяч - это раненые, что тоже выглядит более чем реалистично с учетом такого количества погибших говорится в сводке.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам - сообщениям местных администраций, средств информации и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. В публикации отмечается, что полученное таким образом число не отражает реального уровня потерь.

Украина и Россия не раскрывают потери в войне, подаются данные только о потерях противника.

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