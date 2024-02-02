BBC и "Медиазона" подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных с начала полномасштабной агрессии

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  173005 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  201362 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  173661 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  173732 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  169997 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  147510 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  154252 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169114 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170250 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

BBC и "Медиазона" подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных с начала полномасштабной агрессии

Журналисты BBC и Mediaphone подтвердили более 43 тысяч смертей российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Война •   •  12432 просмотра
BBC и "Медиазона" подтвердили гибель более 43 тысяч российских военных с начала полномасштабной агрессии

Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей

Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.

Война •   •  12770 просмотра
Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей

Чехия предлагает закупить для Украины 450 тысяч снарядов вне ЕС - СМИ

Чешская Республика настаивает на том, чтобы ЕС обратился за пределами блока за дополнительными 450 000 артиллерийских снарядов для Украины в связи с тем, что ЕС не смог выполнить свое обещание поставить 1 миллион снарядов к марту.

Война •   •  11983 просмотра
Чехия предлагает закупить для Украины 450 тысяч снарядов вне ЕС - СМИ

Ермак встретился с экс-госсекретарем США Помпео: о чем говорили

Ермак поблагодарил Помпео и США за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшую помощь, подчеркнув необходимость сдерживания российской агрессии и защиты суверенитета.

Война •   •  14382 просмотра
Ермак встретился с экс-госсекретарем США Помпео: о чем говорили

Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Зеленский заявил, что Украина готовится к международным встречам для обсуждения новых пакетов поддержки, а также получил дополнительные системы противовоздушной обороны.

Война •   •  13517 просмотра
Будут соответствующие форматы, будут новые пакеты поддержки: Зеленский о подготовке международной работы

Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет в защите национальных меньшинств в россии

Министр Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет защите прав национальных меньшинств в России и сделать этот вопрос ключевым в своей повестке дня, ссылаясь на недавние события в Башкортостане, где власти расправляются с инакомыслием против войны.

Война •   •  14902 просмотра
Кулеба призвал ОБСЕ предоставить приоритет в защите национальных меньшинств в россии

Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Действующий председатель ОБСЕ созывает заседание по случаю второй годовщины полномасштабной российской агрессии против Украины и продолжить поддержку Украины в условиях продолжающейся войны.

Война •   •  13312 просмотра
Председатель ОБСЕ 23 февраля будет созывать заседание по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину

Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО

Президент Зеленский объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все. Кроме того, он отметил, что систем еще недостаточно для полной защиты Украины.

Война •   •  12496 просмотра
Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО

Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ принять дополнительные меры для решения проблемы похищения россией украинских детей и гражданских заложников.

Война •   •  15140 просмотра
Кулеба призвал председателя ОБСЕ принять дополнительные шаги в отношении похищения украинских детей

Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

Тело 15-летней девочки из Одесской области было найдено после того, как она пропала без вести. Сейчас полиция установила личность подозреваемого в ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  15050 просмотра
Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки