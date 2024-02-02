BBC та «Медіазона» підтвердили загибель понад 43 тисяч російських військових з початку повномасштабної агресії

Журналісти "Медіазони" та "Російської служби Бі-бі-сі" разом із командою волонтерів підтвердили за відкритими джерелами загибель 43 460 російських військових, які брали участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, передає УНН.

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За останні два тижні – від 19 січня – до списку загиблих додали 1176 імен, 15 із них – у званні від підполковника та вище.

Зокрема журналісти додали до списку загиблих командира літака дальньої розвідки радіолокації А-50 В'ячеслава Левченка. Літак збили над Азовським морем 14 січня, Міноборони РФ втрату літака так і не підтвердило.

У своєму зведенні "Медіазона" також звернула увагу на колонку глави ЦРУ Вільяма Бернса, у якій він оцінив російські втрати в 315 тисяч осіб. Журналісти вважають його оцінку "наближеною до реальності".

За півтора року спостережень ми зрозуміли, що за відкритими джерелами можна виявити близько половини всіх смертей військових. Цей показник підходить для дуже грубої та приблизної оцінки: 43 тисячі знайдених некрологів дають приблизно 80-90 тисяч реальних смертей. Тоді виходить, що 230 тисяч, що залишилися, — це поранені, що теж виглядає більш ніж реалістично з урахуванням такої кількості загиблих