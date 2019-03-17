Желаемый соперник Ломаченка получил первое поражение в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс провел защиту титула против американского чемпиона WBC в легком весе Майки Гарсией, сообщает УНН со ссылкой на CBSsports.
29-летний боксер нанес первое поражение в карьере Майки Гарсии благодаря единогласным решением судей: 120:107, 120:108, 120:108.
Согласно статистике от "CompuBox" Спенс нанес 345 точных ударов с 1082, а Гарсия только 75 из 406.
Отметим, что Спенс получил 25 выигрыш в карьере при одном поражении, а Гарсия остался с 39 победами (30 нокаутом) при первом поражении.
Как сообщал УНН, Василий Ломаченко заявлял о желании провести бой с Гарсией.