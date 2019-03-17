Желаемый соперник Ломаченка получил первое поражение в карьере

29-летний боксер нанес первое поражение в карьере Майки Гарсии благодаря единогласным решением судей: 120:107, 120:108, 120:108.

Согласно статистике от "CompuBox" Спенс нанес 345 точных ударов с 1082, а Гарсия только 75 из 406.

Отметим, что Спенс получил 25 выигрыш в карьере при одном поражении, а Гарсия остался с 39 победами (30 нокаутом) при первом поражении.

Как сообщал УНН, Василий Ломаченко заявлял о желании провести бой с Гарсией.