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Ломаченко заявив про можливий двобій із чемпіоном IBF

Київ • УНН

 • 11466 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA і WBO у легкій вазі українець Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) після успішного об'єднання титулів в бою з пуерторіканцем Хосе Педрасою відвідав популярне боксерське радіошоу, повідомляє УНН з посиланням на Vringe.

Ломаченко заявив про можливий двобій із чемпіоном IBF

Українець припустив, що наступний його бій може пройти у протистоянні з володарем титулу IBF.

"Можливо, я проведу об'єднувальний бій за титул IBF", - прокоментував ймовірність Ломаченко.

Також бажаним суперником для українця залишається Майкі Гарсія.

"Що стосується мене, то я хочу (бій з - ред.) Майкі Гарсію. Думаю, що він також хоче цього поєдинку. Багато людей і фанатів бажають побачити цей бій. Можливо, ми зможемо організувати цей поєдинок у наступному році", - додав Ломаченко.

Нагадаємо, що Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів американського видання. Батько Ломаченка отримав світове визнання за підсумками 2018-го року.

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