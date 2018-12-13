Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів американського видання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Український чемпіон світу за двома версіями Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) потрапив на перше місце престижного списку кращих боксерів світу в незалежності від вагової категорії від видання “Sports Illustrated”, інформує УНН.
Видання відзначило “майстерний виступ Ломаченка проти Педраси та високу точність ударів, яка зробила його найбільш небезпечним бійцем у легкій ваговій категорії”.
За спиною нашого земляка в генерації опинився мексиканець Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд з США. Четвертий рядок належить українцю Олександру Усику.
Довідка УНН: “Sports Illustrated” — американський щотижневий спортивний журнал, що видається медіахолдингом “Time Warner”.