Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров американского издания

Издание отметило “искусное выступление Ломаченко против Педрасы и высокую точность ударов, которая сделала его самым опасным бойцом в легкой весовой категории”.

За спиной нашего земляка в генерации оказался мексиканец Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд с США. Четвертая строчка принадлежит украинцу Александру Усику.

Справка УНН: “Sports Illustrated” — американский еженедельный спортивный журнал, издаваемый медиахолдингом “Time Warner”.