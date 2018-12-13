Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров американского издания
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинский чемпион мира по двум версиям Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) попал на первое место престижный список лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории от издания “Sports Illustrated”, информирует УНН.
Издание отметило “искусное выступление Ломаченко против Педрасы и высокую точность ударов, которая сделала его самым опасным бойцом в легкой весовой категории”.
За спиной нашего земляка в генерации оказался мексиканец Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд с США. Четвертая строчка принадлежит украинцу Александру Усику.
Справка УНН: “Sports Illustrated” — американский еженедельный спортивный журнал, издаваемый медиахолдингом “Time Warner”.