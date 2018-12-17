Батька Ломаченка названо найкращим боксерським тренером у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Авторитетне спортивне видання "Sports Illustrated" визнало найкращим тренером з боксу у 2018 році українця Анатолія Ломаченка, повідомляє УНН.
Ломаченко-старший у 2018-му допомагав у підготовці до чемпіонського бою крім як своєму сину Василю Ломаченко, ще й Олександру Усику та Олександру Гвоздику.
У підсумку Василь Ломаченко виграв пояси WBA і WBO в легкій вазі, а Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі і захистив це звання в бою з Тоні Белью. Гвоздик став повноцінним чемпіоном за версією WBC в напівважкій вазі.
Зауважимо, що раніше "Sports Illustrated" визнав Усика найкращим боксером 2018 року.