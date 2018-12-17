Отец Ломаченко назван лучшим боксерским тренером в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Авторитетное спортивное издание "Sports Illustrated" признало лучшим тренером по боксу в 2018 году украинца Анатолия Ломаченко, сообщает УНН.
Ломаченко-старший в 2018-м помогал в подготовке к чемпионскому бою не только своему сыну Василию Ломаченко, но еще и Александру Усику и Александру Гвоздику.
В итоге Василий Ломаченко выиграл пояса WBA и WBO в легком весе, а Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и защитил это звание в бою с Тони Белью. Гвоздик стал полноценным чемпионом по версии WBC в полутяжелом весе.
Заметим, что ранее "Sports Illustrated" признал Усика лучшим боксером 2018 года.