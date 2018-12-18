Ломаченко заявил о возможном поединке с чемпионом IBF
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) после успешного объединения титулов в бою с пуэрториканцем Хосе Педрасой посетил популярное боксерские радиошоу, сообщает УНН со ссылкой на Vringe.
Украинец предположил, что следующий его бой может пройти в противостоянии с обладателем титула IBF.
"Возможно, я проведу объединительный бой за титул IBF", - прокомментировал вероятность Ломаченко.
Также желательным соперником для украинца остается Майки Гарсия.
"Что касается меня, то я хочу (бой с - ред.) Майки Гарсия. Думаю, что он также хочет этого поединка. Многие люди и фанаты хотят увидеть этот бой. Возможно, мы сможем организовать этот поединок в следующем году", - добавил Ломаченко.
Напомним, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров американского издания. Отец Ломаченко получил мировое признание по итогам 2018 года.