Бажаний суперник Ломаченка одержав першу поразку в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Чемпіон світу за версією IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс провів захист титулу проти американського чемпіона WBC в легкій вазі Майкі Гарсією, повідомляє УНН з посиланням на CBSsports.
29-річний боксер завдав першої поразки в кар'єрі Майкі Гарсії завдяки одноголосним рішенням суддів: 120:107, 120:108, 120:108.
Згідно статистики від "CompuBox" Спенс завдав 345 точних ударів з 1082, а Гарсія тільки 75 з 406.
Зазначимо, що Спенс одержав 25 виграш у кар'єрі при жодній поразці, а Гарсія залишився з 39 перемогами (30 нокаутом) при першій поразці.
Як повідомляв УНН, Василь Ломаченко заявляв про бажання провести бій із Гарсією.