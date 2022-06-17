Байден считает, что путин не остановился бы на Украине, если б его не остановили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент США Джо Байден считает, что российский диктатор владимир путин не остановился бы на Украине, если б ему это позволили. Об этом американский лидер сказал в интервью агентству АР, пишет УНН.
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«Я убежден, что если мы позволим россии продолжать, путину продолжать, он не остановится», - говорит президент США.
Детали
Обсуждая вопрос повышения цен на бензин, Байден отметил, что топливо подорожало почти на 1,25 доллара, когда началась война в Украине.
«И как я сказал в то время, я ясно дал понять, помогая Украине и организуя НАТО для помощи Украине, что это будет стоить дорого. За это придется заплатить. Это не будет бесплатным, но у нас был вариант, ничего не делать - это еще хуже. Если бы он действительно вторгся в Украину, захватил Украину, беларусь, где он есть, и он представлял угрозу НАТО, все это было бы еще страшнее», - добавил он.
Напомним
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о предоставлении Соединенными Штатами еще 1 миллиарда долларов помощи по безопасности Украине.