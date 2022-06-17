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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Байден вважає, що путін не зупинився б на Україні, якби його не зупинили

Байден вважає, що путін не зупинився б на Україні, якби його не зупинили

Київ • УНН

 • 106711 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент США Джо Байден вважає, що російський диктатор володимир путін не зупинився б в Україні, якби йому це дозволили. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю агентству АР, пише УНН.

Цитата

«Я переконаний, що якщо ми дозволимо росії продовжувати, птін продовжувати, він не зупиниться», - говорить президент США.

Деталі

Обговорюючи питання підвищення цін на бензин, Байден зазначив, що паливо подорожчало майже на 1,25 долара, коли розпочалася війна в Україні.

«І як я сказав тоді, я ясно дав зрозуміти, допомагаючи Україні та організуючи НАТО для допомоги Україні, що це коштуватиме дорого. За це доведеться заплатити. Це не буде безкоштовним, але у нас був варіант, нічого не робити – це ще гірше. Якби він справді вторгся в Україну, захопив Україну, білорусь, де він є, і він представляв загрозу НАТО, все це було б ще страшніше», - додав він.

Нагадаємо

Раніше цього тижня президент США Джо Байден поінформував українського колегу Володимира Зеленського про надання Сполученими Штатами ще 1 мільярда доларів допомоги з безпеки Україні.

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